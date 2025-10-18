Concert du duo « Les Pierres Vives » Bourges
A l’occasion des 20 ans de l’association « Les Amis de la Cathédrale », un concert de chambre est organisé à la Cathédrale Saint-Etienne.
Vibrez au son du duo Les Pierres Vives lors d’une soirée musicale exceptionnelle.
Pauline Amar (harpe) et Clément Caillol (violoncelle) vous feront voyager à travers un répertoire riche et raffiné, allant de Gounod à Glinka, de Schubert à Saint-Saëns, sans oublier Bach, Bizet, Villa-Lobos et Chostakovitch. Réservation directement sur place. 15 .
English :
To mark the 20th anniversary of the « Les Amis de la Cathédrale » association, a chamber concert is organized at Saint-Etienne Cathedral.
German :
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins « Les Amis de la Cathédrale » wird in der Kathedrale Saint-Etienne ein Kammerkonzert veranstaltet.
Italiano :
In occasione del 20° anniversario dell’associazione « Les Amis de la Cathédrale », viene organizzato un concerto da camera nella Cattedrale di Saint-Etienne.
Espanol :
Con motivo del 20 aniversario de la asociación « Les Amis de la Cathédrale », se organiza un concierto de cámara en la catedral de Saint-Etienne.
