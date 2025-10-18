Concert du duo « Les Pierres Vives » Bourges

Concert du duo « Les Pierres Vives » Bourges samedi 18 octobre 2025.

Concert du duo « Les Pierres Vives »

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

A l’occasion des 20 ans de l’association « Les Amis de la Cathédrale », un concert de chambre est organisé à la Cathédrale Saint-Etienne.

Vibrez au son du duo Les Pierres Vives lors d’une soirée musicale exceptionnelle.

Pauline Amar (harpe) et Clément Caillol (violoncelle) vous feront voyager à travers un répertoire riche et raffiné, allant de Gounod à Glinka, de Schubert à Saint-Saëns, sans oublier Bach, Bizet, Villa-Lobos et Chostakovitch. Réservation directement sur place. 15 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 41 28 amiscathedralebourges@neuf.fr

English :

To mark the 20th anniversary of the « Les Amis de la Cathédrale » association, a chamber concert is organized at Saint-Etienne Cathedral.

German :

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins « Les Amis de la Cathédrale » wird in der Kathedrale Saint-Etienne ein Kammerkonzert veranstaltet.

Italiano :

In occasione del 20° anniversario dell’associazione « Les Amis de la Cathédrale », viene organizzato un concerto da camera nella Cattedrale di Saint-Etienne.

Espanol :

Con motivo del 20 aniversario de la asociación « Les Amis de la Cathédrale », se organiza un concierto de cámara en la catedral de Saint-Etienne.

