Concert du duo Mustang salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Concert du duo Mustang

salle des fêtes Ruelle du Valat Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

20h. Nathalie à la voix, washboard et shaker, Ludo à la guitare, chant et stompbox, ça percute et ça envoie du bois. plus de 200 morceaux au compteur. Sur réservation. Prix libre et conscient (+ adhésion à l’association)

Pour fêter l’approche du printemps, quoi de mieux que les inviter à venir faire avec nous le plein de peps et de joie de vivre ? plus de 200 morceaux au compteur, on devrait y trouver notre bonheur.

bar et auberge espagnole à partir de 19h

prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise. .

+33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Concert du duo Mustang

20h. Nathalie on vocals, washboard and shaker, Ludo on guitar, vocals and stompbox, it’s hard-hitting and hard-hitting. Over 200 tracks on the counter. Reservations required. Free, conscious admission (+ association membership)

