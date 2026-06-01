Concert du duo Natterson Grand Hôtel Dax
Concert du duo Natterson Grand Hôtel Dax mardi 23 juin 2026.
Dax
Concert du duo Natterson
Grand Hôtel 1 Rue de la source Dax Landes
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Le Duo Natterson vous invite à un voyage musical à travers les plus grands succès de la chanson française et internationale.
Grâce à un répertoire varié mêlant classiques intemporels et incontournables de la pop anglo-saxonne, le duo revisite avec élégance et bonne humeur les chansons qui ont marqué plusieurs générations.
Entre émotion, convivialité et rythmes entraînants, le Duo Natterson propose un spectacle chaleureux où chacun retrouvera les mélodies qui ont accompagné ses plus beaux souvenirs.
Un rendez-vous musical à partager en famille ou entre amis ! .
Grand Hôtel 1 Rue de la source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 lisa.sirio@gmail.com
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English : Concert du duo Natterson
L’événement Concert du duo Natterson Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax
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