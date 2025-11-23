CONCERT DU DUO OLÉVIA Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze

CONCERT DU DUO OLÉVIA

Place Charles Trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09 21:30:00

Date(s) :

2026-01-09

Duo Guitare Voix Chanson Française et Variétés internationales.

Le DUO OLÉViA, un concert riche en émotions qui invite tous les publics à plonger dans l’univers des classiques de la chanson ; Buena Vista Social Club, Tracy Chapman ou même Jacques Brel, ils s’engagent avec cordes, cœur et voix pour un répertoire éclectique et coloré.

La galette des rois vous sera offerte.

Eva GLORIAN Voix

Olivier NOUGAROL Guitare .

English :

Duo Guitar Voice French chanson and international variety.

