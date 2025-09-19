Concert du duo PAXEMUNDI : violon et piano Château-abbaye de Cassan Roujan

Concert du duo PAXEMUNDI : violon et piano Château-abbaye de Cassan Roujan vendredi 19 septembre 2025.

Concert du duo PAXEMUNDI : violon et piano Vendredi 19 septembre, 21h00 Château-abbaye de Cassan Hérault

Tarif plein : 19€. Tarif réduit : 17€. Réservation obligatoire sur la plateforme Hello Asso.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T21:00:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-19T21:00:00 – 2025-09-19T22:30:00

Concert – Duo Paxemundi : Musique pour la paix

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Stradella Dell’Arte programme deux concerts exceptionnels dans l’église de l’ancien Prieuré de Cassan.

Le Duo Paxemundi est né de la rencontre entre deux artistes unis par une même vision : la musique comme langage universel de paix et de fraternité.

La violoniste ukrainienne Anastasiia Mikusevych et le pianiste français Thierry Jam forment un duo sensible et engagé, où l’exigence artistique se mêle à une profonde humanité.

Leur répertoire, soigneusement choisi, mêle œuvres emblématiques et découvertes rares — de César Franck à Oleksiy Kolyada ou Viktor Kossenko — pour créer un dialogue musical riche en nuances, porteur d’émotion et d’espoir.

Chaque concert est une invitation à l’écoute, à la rencontre de l’autre, et à la célébration de la culture comme pont entre les peuples, en soutien notamment aux populations ukrainiennes touchées par la guerre.

Un moment de musique lumineux et profondément humain, dans un cadre patrimonial exceptionnel. À ne pas manquer.

Château-abbaye de Cassan Château de Cassan, 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault Occitanie 0467245245 https://www.chateau-cassan.com https://www.facebook.com/chateaudecassan;https://www.instagram.com/chateau_abbaye_cassan/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/stradella/evenements/concert-du-duo-paxemundi-reunissant-anastasiia-mikusevych-au-violon-et-thierry »}] Niché dans un écrin de verdure aux portes de Roujan, le Château Abbaye de Cassan est un site d’exception chargé d’histoire, alliant la rigueur monastique à l’élégance d’une demeure princière.

Fondée dès le XIe siècle par une communauté de chanoines, le Prieuré connaît un rayonnement spirituel et économique pendant plusieurs siècles avant de se transformer, au XVIIIe siècle, en un véritable palais conventuel au style classique raffiné, parfois surnommé le “Petit Versailles du Languedoc”.

Ce lieu singulier, classé Monument Historique, abrite deux ensembles remarquables :

• une église romane du XIIe siècle, sobre et majestueuse, témoin de l’architecture sacrée médiévale,

• un logis abbatial du XVIIIe siècle, aux façades équilibrées et aux décors intérieurs remarquablement conservés (escaliers monumentaux, décors de salons d’apparat).

Lieu de culture et de découverte, le Château Abbaye de Cassan propose tout au long de l’année des visites, expositions, concerts, et ateliers. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le patrimoine architectural tout en vivant une expérience sensible et contemporaine. Le site est facilement accessible en voiture, à une trentaine de minutes de Béziers, et à 10 minutes de Pézenas, via la D13.

Accès autoroutier :

A75 sortie 61 > Roujan

A9 sortie 34 > Pézenas, puis suivre Roujan

Un grand parking gratuit est disponible à l’entrée du site, y compris pour les autocars.

Concert – Duo Paxemundi : Musique pour la paix

© Stradella dell Arte