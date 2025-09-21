Concert du Duo Rescordis Eglise Sainte-Croix Lorry-Mardigny
Concert du Duo Rescordis Eglise Sainte-Croix Lorry-Mardigny dimanche 21 septembre 2025.
Concert du Duo Rescordis
Eglise Sainte-Croix 61 rue Notre-Dame Lorry-Mardigny Moselle
Kenul Amirova à la harpe et Mary-Lee Jacquier, soprano.
Un duo de charme pour un concert dans « une ambiance intime, invitant à un voyage onirique dans les styles et les époques, mélange de traditions puisées autour du monde et de création originale ».
L’Association de La Côte vous invite à un apéritif d’après-concert, une occasion d’échange avec les artistes. (boissons alcoolisées* payantes)
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.Tout public
English :
Kenul Amirova on harp and Mary-Lee Jacquier, soprano.
A charming duo for a concert in « an intimate atmosphere, inviting you on a dreamlike journey through styles and eras, a blend of traditions drawn from around the world and original creations ».
The Association de La Côte invites you to a post-concert aperitif, an opportunity to chat with the artists. (alcoholic beverages* not included)
As part of the European Heritage Days.
*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.
German :
Kenul Amirova an der Harfe und Mary-Lee Jacquier, Sopran.
Ein charmantes Duo für ein Konzert in « einer intimen Atmosphäre, die zu einer Traumreise durch Stile und Epochen einlädt, eine Mischung aus Traditionen, die rund um die Welt geschöpft wurden, und originellen Kreationen ».
Die Association de La Côte lädt Sie zu einem Aperitif nach dem Konzert ein, der Gelegenheit zum Austausch mit den Künstlern bietet. (alkoholische Getränke* sind kostenpflichtig)
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.
*Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.
Italiano :
Kenul Amirova all’arpa e Mary-Lee Jacquier, soprano.
Un duo affascinante per un concerto in « un’atmosfera intima, che invita a un viaggio onirico attraverso stili ed epoche, una miscela di tradizioni provenienti da tutto il mondo e creazioni originali ».
L’Association de La Côte vi invita a un aperitivo post-concerto, un’occasione per chiacchierare con gli artisti. (bevande alcoliche* a pagamento)
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
*L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione.
Espanol :
Kenul Amirova al arpa y Mary-Lee Jacquier, soprano.
Un dúo encantador para un concierto en « un ambiente íntimo, que invita a un viaje onírico a través de estilos y épocas, una mezcla de tradiciones extraídas de todo el mundo y creaciones originales ».
La Association de La Côte le invita a un aperitivo después del concierto, una oportunidad para charlar con los artistas. (bebidas alcohólicas* con coste adicional)
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.
L’événement Concert du Duo Rescordis Lorry-Mardigny a été mis à jour le 2025-09-16 par AGENCE INSPIRE METZ