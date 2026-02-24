Concert du Duo Shams Reutenbourg

Concert du Duo Shams

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Shams est une rencontre entre deux musiciens aux parcours et aux origines différentes, une rencontre entre l’intensité de la tradition et la liberté des codes contemporains. C’est le ressort créatif de cet ensemble qui n’entend la musique que libre de toutes frontières. Les deux artistes intègrent à leur jeu la notion d’oubli de soi, philosophie que l’on retrouve dans certaines cultures notamment le soufisme. Le nom du projet est d’ailleurs un hommage à Shams de Tabriz, soufi du 12ème siècle qui a rencontré Rûmi et réveillé en lui, le poète qu’il était. .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

