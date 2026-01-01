Concert du Duo Sostenuto Eglise de La Brède La Brède

Concert du Duo Sostenuto

Eglise de La Brède 11 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Une Soirée Sans Souci interprétée et racontée par le Duo Sostenuto ?

Avec ce programme, le Duo Sostenuto casse les codes du concert classique .

Le public se retrouve embarqué avec le Duo Sostenuto dans la demeure de Frédéric II, roi de Prusse du château de Sans Souci à Postdam le 7 mai 1747.

Il est l’invité du concert que donne chaque soir le roi dans son magnifique salon de musique au style Rococo . Mais ce soir, rien ne va se passer comme prévu l’arrivée d’un invité tant attendu va bouleverser le programme. Une rencontre exceptionnelle qui marquera l’histoire de la musique et celle de ce monarque éclairé… .

Eglise de La Brède 11 Place Saint-Jean d'Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

