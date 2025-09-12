Concert du duo Soul Pirates 49 chemin de la Calamande Grillon

Concert du duo Soul Pirates

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

au chapeau

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 20:30:00

2025-09-12

Le Duo Soul Pirates, Nicolas au chant et à la guitare, Julien aux percussions et mélodies,

49 chemin de la Calamande 49 chemin de la Calamande 84600 Grillon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net

English :

The Duo: Soul Pirates, Nicolas on vocals and guitar, Julien on percussion and melodies,

German :

Das Duo: Soul Pirates, Nicolas mit Gesang und Gitarre, Julien mit Perkussion und Melodien,

Italiano :

Il duo: Soul Pirates, Nicolas alla voce e alla chitarra, Julien alle percussioni e alle melodie,

Espanol :

El dúo: Soul Pirates, Nicolas a la voz y la guitarra, Julien a la percusión y las melodías,

