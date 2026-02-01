CONCERT DU DUO SWEETLY chemin des gîtes Soueich
CONCERT DU DUO SWEETLY
chemin des gîtes Soueich
mercredi 25 février 2026
CONCERT DU DUO SWEETLY
chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Début : 2026-02-25 20:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Le SoueichKfé vibre au son de Sweetly !
Concert du duo Sweetly
De la chanson française au jazz, en passant par le folk, Sweetly vous invite à découvrir un univers musical sensible et chaleureux.
À travers leurs arrangements délicats et inspirés, le duo revisite les styles avec élégance et personnalité, pour un moment tout en nuances et en émotions. .
chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
The SoueichKfé vibrates to the sound of Sweetly!
