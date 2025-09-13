Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard

Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard samedi 13 septembre 2025.

Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon et piano depuis une trentaine d’année, ce qui leur confère une homogénéité et une souplesse souvent remarquées et louées.

Tous deux ont eu des trajets comparables, d’abord virtuoses de leurs instruments traditionnels, puis explorant les mondes plus anciens du violon baroque et du clavecin, avant de se centrer sur le répertoire et les instruments de la période dite « classique”.

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33

English :

Nicole Tamestit and Pierre Bouyer have been playing together as a violin and piano duo for some thirty years, giving them a homogeneity and flexibility that is often noted and praised.

Both have followed similar paths, starting out as virtuosos on their traditional instruments, then exploring the older worlds of baroque violin and harpsichord, before focusing on the repertoire and instruments of the so-called « classical » period.

German :

Nicole Tamestit und Pierre Bouyer bilden seit etwa dreißig Jahren ein Duo aus Violine und Klavier, was ihnen eine oft bemerkte und gelobte Homogenität und Flexibilität verleiht.

Beide haben einen vergleichbaren Werdegang hinter sich, als sie zunächst Virtuosen auf ihren traditionellen Instrumenten waren, dann die älteren Welten der Barockgeige und des Cembalos erkundeten, bevor sie sich auf das Repertoire und die Instrumente der sogenannten « klassischen » Periode konzentrierten.

Italiano :

Nicole Tamestit e Pierre Bouyer suonano insieme come duo di violino e pianoforte da circa trent’anni, il che conferisce loro un’omogeneità e una flessibilità che viene spesso sottolineata e lodata.

Entrambi hanno seguito percorsi simili, iniziando come virtuosi sui loro strumenti tradizionali, poi esplorando i mondi più antichi del violino barocco e del clavicembalo, prima di concentrarsi sul repertorio e sugli strumenti del cosiddetto periodo « classico ».

Espanol :

Nicole Tamestit y Pierre Bouyer tocan juntos como dúo de violín y piano desde hace unos treinta años, lo que les confiere una homogeneidad y una flexibilidad a menudo comentadas y elogiadas.

Ambos han seguido caminos similares, empezando como virtuosos de sus instrumentos tradicionales, explorando después los mundos más antiguos del violín barroco y el clavicémbalo, antes de centrarse en el repertorio y los instrumentos del periodo llamado « clásico ».

