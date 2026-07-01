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AGENDA · Brasparts

Concert du Dúo Vazquez Aceituno Brasparts

vendredi 17 juillet 2026 · Brasparts

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
29190 Brasparts
Département
Finistère
Tarif

Brasparts

Concert du Dúo Vazquez Aceituno

Brasparts Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le Duo Vazquez-Aceituno est en route. Des rythmes de racine, des histoires portées par la voix et la guitare, la percussion comme mémoire vivante. Ici et maintenant.

Chapelle Saint-Sébastien, Brasparts
Ven. 17 juillet
⌚à 18h   .

Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 7 69 66 95 59 

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English :

L’événement Concert du Dúo Vazquez Aceituno Brasparts a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ