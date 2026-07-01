AGENDA · Brasparts
Concert du Dúo Vazquez Aceituno Brasparts
vendredi 17 juillet 2026 · Brasparts
Informations pratiques
Brasparts
Concert du Dúo Vazquez Aceituno
Brasparts Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le Duo Vazquez-Aceituno est en route. Des rythmes de racine, des histoires portées par la voix et la guitare, la percussion comme mémoire vivante. Ici et maintenant.
Chapelle Saint-Sébastien, Brasparts
Ven. 17 juillet
⌚à 18h .
Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 7 69 66 95 59
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English :
L’événement Concert du Dúo Vazquez Aceituno Brasparts a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ