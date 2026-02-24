Concert du duo Yalil MJC Robert Martin Romans-sur-Isère

Concert du duo Yalil

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Un voyage au cœur de la Méditerranée vous attend…

Le Duo Yalil vous embarque dans la Grèce des années 10-30, celle des exilés, des tavernes et des âmes libres…

Une soirée hors du temps, entre Orient et Occident.

.

MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey to the heart of the Mediterranean awaits you?

Duo Yalil takes you back to the Greece of the 10-30s, the land of exiles, taverns and free souls…

A timeless evening between East and West.

L’événement Concert du duo Yalil Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme