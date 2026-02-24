Concert du duo Yalil MJC Robert Martin Romans-sur-Isère
Concert du duo Yalil MJC Robert Martin Romans-sur-Isère vendredi 20 mars 2026.
Concert du duo Yalil
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Un voyage au cœur de la Méditerranée vous attend…
Le Duo Yalil vous embarque dans la Grèce des années 10-30, celle des exilés, des tavernes et des âmes libres…
Une soirée hors du temps, entre Orient et Occident.
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
English :
A journey to the heart of the Mediterranean awaits you?
Duo Yalil takes you back to the Greece of the 10-30s, the land of exiles, taverns and free souls…
A timeless evening between East and West.
