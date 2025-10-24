Concert du Ericson Quintet Jazz Mulhouse

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Vendredi 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24 21:00:00

2025-10-24

Sous la direction du trompettiste Ericson Beaubrun, ce quintet né au conservatoire de Strasbourg explore avec fougue et authenticité l'univers du hard bop, du be-bop et du blues, trois piliers essentiels de la tradition jazzistique américaine. Issus de parcours exigeants et nourris d'une solide formation académique, les membres du quintet ont trouvé dans ce projet un terrain d'expression libre et collectif, où se mêlent écoute et complicité musicale. Le groupe revisite les grands standards de Miles Davis à Sonny Rollins, de Horace Silver à Art Blakey tout en y apportant une lecture personnelle, vivante et ancrée dans le présent.

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

