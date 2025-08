Concert du festival baroque d’Auvergne Le Fel

Concert du festival baroque d'Auvergne Le Fel samedi 9 août 2025.

Concert du festival baroque d’Auvergne

Le Fel Aveyron

Samedi 2025-08-09

2025-08-09

Somptueux concert de musique classique par le Quatuor Poldowski de Varsovie, les visages multiples du Quatuor à Cordes

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 84 47 21 47 rencontremusicale.entraygues@gmail.com

English :

Sumptuous classical music concert by Warsaw’s Poldowski Quartet, the many faces of the string quartet

German :

Das Poldowski-Quartett aus Warschau präsentiert klassische Musik und die vielen Gesichter des Streichquartetts

Italiano :

Un sontuoso concerto di musica classica del Quartetto Poldowski di Varsavia, i tanti volti del quartetto d’archi

Espanol :

Un suntuoso concierto de música clásica a cargo del Cuarteto Poldowski de Varsovia, las múltiples caras del cuarteto de cuerda

