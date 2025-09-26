Concert du Festival de Laon « Ensemble Orchestral Contemporain et Trio Intermezzo » Laon

Concert du Festival de Laon « Ensemble Orchestral Contemporain et Trio Intermezzo »

Place Soeur Marie Catherine Laon Aisne

Début : 2025-09-26 20:00:00

Le Festival de Laon est l’occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont certains ont lieu en la cathédrale… Et cette année, une nouvelle édition à vivre sous la thématique « Pouvoirs et musiques » commémorant entre autres le centenaire de la naissance du compositeur Pierre Boulez…

Avec au programme l’Ensemble Orchestral Contemporain (sous la direction de Bruno Mantovani) et le Trio Intermezzo interpréteront « Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée) » de Schönberg et « Le Marteau sans maître » de Boulez.

RV dans l’église Saint-Martin à 20h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 21/07) 20 .

Place Soeur Marie Catherine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62

