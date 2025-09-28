Concert du Festival de Laon « Le Concert de la Loge et l’Ensemble la Sportelle » Laon

Concert du Festival de Laon « Le Concert de la Loge et l’Ensemble la Sportelle »

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon

2025-09-28 16:00:00

Le Festival de Laon est l’occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont certains ont lieu en la cathédrale… Et cette année, une nouvelle édition à vivre sous la thématique « Pouvoirs et musiques » commémorant entre autres le centenaire de la naissance du compositeur Pierre Boulez…

Avec au programme « Ouverture, Les Noces de Figaro, K.492 », « Symphonie n°41 en ut majeur, K. 551″ » Jupiter” et la Grande Messe en Ut mineur, K.427″ de Mozart.

RV dans la cathédrale de Laon à 16h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 21/07) 35 .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62

