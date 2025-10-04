Concert du Festival de Laon « Orchestre de Picardie » Laon

Rue William Henry Waddington Laon

Le Festival de Laon est l’occasion de retrouver chaque année les ensembles musicaux les plus prestigieux, parmi lesquels les formations de Radio France, au fil de nombreux concerts dont certains ont lieu en la cathédrale… Et cette année, une nouvelle édition à vivre sous la thématique « Pouvoirs et musiques » commémorant entre autres le centenaire de la naissance du compositeur Pierre Boulez…

Au programme « Chalk Line de Marçot, Le Boeuf sur le toit, op. 58 » de Milhaud ainsi que des chansons de Baker, Piaf, Bechet, Miller, etc. (arrangées par Johan Farjot pour orchestre et Adèle Charvet).

RV au Conservatoire du Pays de Laon à 20h ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 21/07) 25 .

Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62

