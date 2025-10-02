Concert du Festival « Le Chant des Sucs » Salle des Fêtes Chenereilles

Concert du Festival « Le Chant des Sucs » Salle des Fêtes Chenereilles jeudi 2 octobre 2025.

Concert du Festival « Le Chant des Sucs »

Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Depuis 2016, le Festival le Chant des Sucs donne rendez-vous chaque automne aux amateurs de musiques actuelles française. Cette année c’est 12 communes qui accueillent les concerts du Festival

.

Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Every autumn since 2016, the Chant des Sucs Festival has been bringing together fans of contemporary French music. This year, 12 communes will host the Festival’s concerts

German :

Seit 2016 lädt das Festival le Chant des Sucs jeden Herbst Liebhaber aktueller französischer Musik zu einem Treffen ein. In diesem Jahr finden die Konzerte des Festivals in 12 Gemeinden statt

Italiano :

Ogni autunno, dal 2016, il Festival Chant des Sucs riunisce gli appassionati di musica francese contemporanea. Quest’anno saranno 12 i comuni che ospiteranno i concerti del Festival

Espanol :

Desde 2016, el Festival Chant des Sucs reúne cada otoño a los aficionados a la música francesa contemporánea. Este año, 12 municipios acogerán los conciertos del Festival

L’événement Concert du Festival « Le Chant des Sucs » Chenereilles a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon