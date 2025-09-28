Concert du Festival « Le Chant des Sucs » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Concert du Festival « Le Chant des Sucs »

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Une très belle affiche dans le cadre du festival « Le chant des sucs » !

16h accueil, gourmandises, crêpes, gaufres

17h concert Michèle Bernard et Frédéric Bobin

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 calibertenscene@gmail.com

English :

A great line-up for the « Le chant des sucs » festival!

4pm welcome, delicacies, crêpes, waffles

5pm Michèle Bernard and Frédéric Bobin concert

German :

Ein sehr schönes Plakat im Rahmen des Festivals « Le chant des sucs »!

16h Empfang, Leckereien, Crêpes, Waffeln

17h Konzert Michèle Bernard und Frédéric Bobin

Italiano :

Un grande programma per il festival « Le chant des sucs »!

ore 16.00 accoglienza, prelibatezze, crêpes, waffle

ore 17.00 concerto di Michèle Bernard e Frédéric Bobin

Espanol :

¡Un gran cartel para el festival « Le chant des sucs »!

16.00 h bienvenida, delicias, crêpes, gofres

17.00 h concierto de Michèle Bernard y Frédéric Bobin

