Concert du Festival « Le Chant des Sucs » Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy dimanche 28 septembre 2025.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Une très belle affiche dans le cadre du festival « Le chant des sucs » !
16h accueil, gourmandises, crêpes, gaufres
17h concert Michèle Bernard et Frédéric Bobin
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 calibertenscene@gmail.com
English :
A great line-up for the « Le chant des sucs » festival!
4pm welcome, delicacies, crêpes, waffles
5pm Michèle Bernard and Frédéric Bobin concert
German :
Ein sehr schönes Plakat im Rahmen des Festivals « Le chant des sucs »!
16h Empfang, Leckereien, Crêpes, Waffeln
17h Konzert Michèle Bernard und Frédéric Bobin
Italiano :
Un grande programma per il festival « Le chant des sucs »!
ore 16.00 accoglienza, prelibatezze, crêpes, waffle
ore 17.00 concerto di Michèle Bernard e Frédéric Bobin
Espanol :
¡Un gran cartel para el festival « Le chant des sucs »!
16.00 h bienvenida, delicias, crêpes, gofres
17.00 h concierto de Michèle Bernard y Frédéric Bobin
