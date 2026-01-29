CONCERT DU FESTIVAL MARDI GRAVES Clermont-l’Hérault

CONCERT DU FESTIVAL MARDI GRAVES

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Concert.

Une partie sur instruments graves à cordes, (violoncelle, violone, contrebasse, clavecin) en hommage au violoncelliste Joël Pons. Avec Cécile Gauthiez, Chloé Lucas, Carole Parer, Claude Cardonnet.

Une deuxième partie après une entracte buvette avec des pièces pour contrebasse, trombone, et piano, sur le thème du festival L’Amour à Voix Basses!

Organisé par les Amis des orgues .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

