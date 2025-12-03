Concert du GAM La Centrifugeuse UPPA Pau

Concert du GAM La Centrifugeuse UPPA Pau mercredi 3 décembre 2025.

Concert du GAM

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

GAM groupe d’animation-éducation musicale de PAU

Recherche, construction musicale et création collective constituent les axes principaux d’un travail réalisé en résidence par de jeunes musiciens du GAM (Groupe d’Animation-éducation Musicale) de Pau en octobre 2025.

Ce stage a permis d’aboutir à une oeuvre originale qu’ils auront le plaisir de vous présenter. .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

English : Concert du GAM

German : Concert du GAM

Italiano :

Espanol : Concert du GAM

L’événement Concert du GAM Pau a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau