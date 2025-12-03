Concert du GAM La Centrifugeuse UPPA Pau
Concert du GAM La Centrifugeuse UPPA Pau mercredi 3 décembre 2025.
Concert du GAM
La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
GAM groupe d’animation-éducation musicale de PAU
Recherche, construction musicale et création collective constituent les axes principaux d’un travail réalisé en résidence par de jeunes musiciens du GAM (Groupe d’Animation-éducation Musicale) de Pau en octobre 2025.
Ce stage a permis d’aboutir à une oeuvre originale qu’ils auront le plaisir de vous présenter. .
La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr
