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AGENDA · Douarnenez

Concert du Gangbe Brass Band Maison solidaire Kermarron Douarnenez

samedi 19 septembre 2026 · Maison solidaire Kermarron · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Maison solidaire Kermarron
Adresse
29B Rue Charles de Foucauld
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Concert du Gangbe Brass Band

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Orchestre de fanfare béninois.   .

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 31 82 

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English :

L’événement Concert du Gangbe Brass Band Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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