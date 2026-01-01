Concert du Goldy Trio et Fabien MARY Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer

Concert du Goldy Trio et Fabien MARY Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer jeudi 22 janvier 2026.

Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22 23:00:00

2026-01-22

Fabien MARY est un des meilleurs trompettistes de la scène du jazz français.
Il sera accompagné de
Fred ODDOU à la batterie
Xavier DORE à la guitare,
Doriane DESOUS à la Contrebasse.

Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00  septdejazz@gmail.com

