Concert du Goldy Trio et Fabien MARY Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer
Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22 23:00:00
2026-01-22
Fabien MARY est un des meilleurs trompettistes de la scène du jazz français.
Il sera accompagné de
Fred ODDOU à la batterie
Xavier DORE à la guitare,
Doriane DESOUS à la Contrebasse.
Réservations et billetterie en ligne. .
Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 septdejazz@gmail.com
