Concert du Grand 5tet en hommage à Michel Legrand Hôtel Moxy La Ciotat

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 19h. Hôtel Moxy 756 avenue Emile Bodin La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-05 19:00:00

2025-09-05

Cette formation nous replonge avec brio dans l’univers de l’artiste et de renouer avec ce savant mélange du jeu musical, magique, poétique, où chaque mélodie s’harmonise comme l’histoire d’une vie.

Le répertoire proposé par Le Grand 5tet est un hommage à cet artiste, hors norme, la singularité et la richesse des arrangements, mêlant les couleurs et les sonorités liées à l’instrumentation atypique pour un quintette, vient renforcer l’originalité de cette production et tenter de se rapprocher de l’œuvre si singulière du compositeur. .

Hôtel Moxy 756 avenue Emile Bodin La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

This performance brilliantly immerses us in the artist’s world and reconnects us with that skilful blend of musicality, magic and poetry, where each melody harmonises like the story of a life.

Diese Formation versetzt uns auf brillante Weise zurück in das Universum des Künstlers und lässt uns wieder an dieser gekonnten Mischung aus musikalischem, magischem und poetischem Spiel teilhaben, in der jede Melodie wie die Geschichte eines Lebens harmoniert.

Questo spettacolo ci riporta con brio nell’universo dell’artista e ci fa riscoprire quel sapiente mix di musica, magia e poesia, dove ogni melodia si armonizza come la storia di una vita.

Esta formación nos sumerge con brillantez en el universo del artista y nos permite volver a conectar con esa sabia mezcla de música, magia y poesía, donde cada melodía armoniza como la historia de una vida.

