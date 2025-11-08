Concert du Grand Jazz de la Rue Sigisbert Nitting

Concert du Grand Jazz de la Rue Sigisbert

Rue Abbé Jean Colson Espace Pierre Messmer Nitting Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

2025-11-08

Dans son spectacle le jazz d’avant la crise de 1929 la préhistoire des Big Bands , perpétuant les oeuvres phares de cette période, le Grand Jazz de la Rue Sigisbert vous offre avec passion une musique enjouée, pleine de vitalité et de chaleur pour un moment de nostalgie.

Redécouvrez les œuvres de Duke Ellington, Fletcher Henderson, Clarence Williams, Fats Waller, Tiny Parham, Sidney Bechet, Henri Lodge…

Concert payant dans le cadre du festival de Nitting.

Renseignements par téléphone, billetterie à la mairie de Nitting et à l’espace culturel du centre E. Leclerc de SarrebourgTout public

English :

In its show Jazz before the 1929 crisis , the prehistory of the Big Bands , perpetuating the key works of this period, the Grand Jazz de la Rue Sigisbert passionately offers you a playful music, full of vitality and warmth for a moment of nostalgia.

Rediscover the works of Duke Ellington, Fletcher Henderson, Clarence Williams, Fats Waller, Tiny Parham, Sidney Bechet, Henri Lodge?

Paying concert as part of the Nitting Festival.

Information by telephone, ticket office at Nitting town hall and at the Espace Culturel at the E. Leclerc center in Sarrebourg

German :

In seiner Show Jazz vor der Krise von 1929 , der Vorgeschichte der Big Bands , verewigt der Grand Jazz de la Rue Sigisbert die wichtigsten Werke dieser Zeit und bietet Ihnen mit Leidenschaft eine verspielte Musik voller Vitalität und Wärme für einen Moment der Nostalgie.

Entdecken Sie die Werke von Duke Ellington, Fletcher Henderson, Clarence Williams, Fats Waller, Tiny Parham, Sidney Bechet, Henri Lodge usw. neu

Kostenpflichtiges Konzert im Rahmen des Festivals von Nitting.

Telefonische Auskünfte, Kartenverkauf im Rathaus von Nitting und im Kulturraum des E-Zentrums. Leclerc de Sarrebourg

Italiano :

Nel loro spettacolo Il jazz prima della crisi del 1929 , la preistoria delle Big Band, perpetuando le opere chiave di quel periodo, il Grand Jazz de la Rue Sigisbert vi propone con passione una musica vivace, piena di vitalità e calore per un momento di nostalgia.

Riscoprire le opere di Duke Ellington, Fletcher Henderson, Clarence Williams, Fats Waller, Tiny Parham, Sidney Bechet, Henri Lodge?

Concerto a pagamento nell’ambito del Nitting Festival.

Informazioni telefoniche, biglietteria presso il municipio di Nitting e presso il centro culturale del centro E. Leclerc di Sarrebour. Leclerc a Sarrebourg

Espanol :

En su espectáculo Jazz antes de la crisis de 1929 , la prehistoria de las Big Bands, perpetuando las obras clave de ese periodo, el Grand Jazz de la Rue Sigisbert le ofrece con pasión una música viva, llena de vitalidad y calor para un momento de nostalgia.

Redescubra las obras de Duke Ellington, Fletcher Henderson, Clarence Williams, Fats Waller, Tiny Parham, Sidney Bechet, Henri Lodge?

Concierto de pago en el marco del Festival de Nitting.

Información por teléfono, taquilla en el ayuntamiento de Nitting y en el centro cultural del E. Leclerc de Sarrebourg

