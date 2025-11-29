Concert du grand Orchestre de guitares et mandolines de l’Yonne. Chapelle du Saint-Sacrement Autun

Concert du grand Orchestre de guitares et mandolines de l’Yonne.

Chapelle du Saint-Sacrement 7 rue Saint-Germain Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Concert exceptionnel du grand Orchestre de guitares et mandolines de l’Yonne.

Laissez-vous bercer au rythme enjoué des cordes à la Chapelle du Saint -Sacrement à AUTUN.

L’Orchestre de Guitares de l’Yonne a été créé en 1995 par quatre professeurs de l’Yonne: Emmanuelle Clinet, Florence Sodoyer, Guy Chapalain et Jean-Michel Solesle.

Depuis 2022, l’orchestre s’est agrandi en accueillant Isabelle François et ses élèves mandolinistes.

Nous formons maintenant un orchestre à plectres (2 pupitres de mandolines, 1 pupitre de mandole; joué actuellement par des guitares), 1 pupitre de guitares et 1 pupitre de basses (violoncelle ou guitare basse).

Actuellement, cet ensemble est constitué d’une trentaine de musiciens.

Chaque année, l’orchestre travaille un nouveau programme lors d’un stage d’été, puis se retrouve tout au long de l’année pour jouer son répertoire en concert.

Son activité lui permet de participer à des rencontres ou festivals en France et en Europe.

(Deinze et Gand en Belgique, Alpnach en Suisse, Trondheim en Norvège, Avignon, Le Havre…)

L’Orchestre de Guitares et de Mandolines de l’Yonne s’est donné pour objectif de contribuer à l’enrichissement du répertoire pour orchestre. Il a passé commande à des compositeurs de renom, et a eu le plaisir d’effectuer de nombreuses créations (œuvres de Sébastien Vachez, Olivier Bensa, Jorge Cardoso, Thierry Tisserand, Guy Chapalain). .

Chapelle du Saint-Sacrement 7 rue Saint-Germain Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 60 91 10 optimum.events@caramail.com

English : Concert du grand Orchestre de guitares et mandolines de l’Yonne.

German : Concert du grand Orchestre de guitares et mandolines de l’Yonne.

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du grand Orchestre de guitares et mandolines de l’Yonne. Autun a été mis à jour le 2025-11-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II