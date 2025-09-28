CONCERT DU GRAND-ORGUE RESTAURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan
CONCERT DU GRAND-ORGUE RESTAURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan dimanche 28 septembre 2025.
CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-28 16:00:00
Place Léon Gambetta Dimanche 28 Septembre 2025 à 16h
English :
Place Léon Gambetta Sunday, September 28, 2025 at 4 p.m
German :
Place Léon Gambetta Sonntag, 28. September 2025 um 16 Uhr
Italiano :
Piazza Léon Gambetta Domenica 28 settembre 2025 alle 16.00
Espanol :
Plaza Léon Gambetta Domingo 28 de septiembre de 2025 a las 16.00 horas
