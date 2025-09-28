CONCERT DU GRAND-ORGUE RESTAURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan

CONCERT DU GRAND-ORGUE RESTAURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan dimanche 28 septembre 2025.

CONCERT DU GRAND-ORGUE RESTAURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE

CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Place Léon Gambetta Dimanche 28 Septembre 2025 à 16h

.

CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

Place Léon Gambetta Sunday, September 28, 2025 at 4 p.m

German :

Place Léon Gambetta Sonntag, 28. September 2025 um 16 Uhr

Italiano :

Piazza Léon Gambetta Domenica 28 settembre 2025 alle 16.00

Espanol :

Plaza Léon Gambetta Domingo 28 de septiembre de 2025 a las 16.00 horas

L’événement CONCERT DU GRAND-ORGUE RESTAURÉ DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan a été mis à jour le 2025-09-09 par PERPIGNAN TOURISME