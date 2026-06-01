Concert du Grandval Orchestra Grande-Rivière Château
Concert du Grandval Orchestra Grande-Rivière Château dimanche 28 juin 2026.
Grande-Rivière Château
Concert du Grandval Orchestra
Salle des fêtes Grande-Rivière Château Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert avec le Grandval Orchestra et la participation des élèves de l’Emig, sous la direction de Théo Feuvrier, à l’occasion de la fête de Saint Pierre
Dimanche 28 juin 2026 à 11h, salle des fêtes de Saint Pierre
Sans réservation.
Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié offert par la commune de St Pierre .
Salle des fêtes Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 58 jmdonjon@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Grandval Orchestra
L’événement Concert du Grandval Orchestra Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX