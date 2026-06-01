Grande-Rivière Château

Concert du Grandval Orchestra

Salle des fêtes Grande-Rivière Château Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert avec le Grandval Orchestra et la participation des élèves de l’Emig, sous la direction de Théo Feuvrier, à l’occasion de la fête de Saint Pierre

Dimanche 28 juin 2026 à 11h, salle des fêtes de Saint Pierre

Sans réservation.

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié offert par la commune de St Pierre .

Salle des fêtes Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 58 jmdonjon@yahoo.fr

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English : Concert du Grandval Orchestra

L’événement Concert du Grandval Orchestra Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX