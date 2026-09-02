Concert du groupe Alchimie Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
vendredi 23 octobre 2026 · Hôtel-Restaurant La Dame du Lac · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Concert du groupe Alchimie
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Groupe pop-rock composé de 4 musiciens, Frédéric au chant et guitare, Laurent guitare lead, Jean -Philippe basse et Didier batterie, tous originaires du Bergeracois en Dordogne.
Fort de plusieurs années d’expérience, le groupe délivre des reprises soigneusement sélectionnées dans les grands standards pop-rock. Chaque musicien venant de styles différents, ils ont pu s’enrichir de ce mélange (d’où le nom du groupe « Alchimie ») en adaptant à leur style quelques uns de ces titres avec aussi une proposition de leurs compositions. Des titres en espagnol, français et anglais ouvrent une diversité et élargissent le champ des morceaux choisis.
Réservation conseillée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert du groupe Alchimie
L’événement Concert du groupe Alchimie Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Coeur de Bastides
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