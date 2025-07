Concert du groupe Black Cat Bones Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

2025-07-19

Présents pour le week-end américain de 2024 ils reviennent cette année avec leur violoniste! Le groupe est né à l’été 2012, originaire d’Auvergne, il se caractérise par une manière singulière d’aborder le Blues et le Folk sans en oublier les racines.

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Present for the American weekend of 2024 they return this year with their fiddler! The band was born in the summer of 2012, hailing from Auvergne, and is characterized by a singular way of approaching Blues and Folk without forgetting their roots.

German :

Sie waren schon beim amerikanischen Wochenende 2024 dabei und kommen dieses Jahr mit ihrer Geigerin zurück! Die Band wurde im Sommer 2012 gegründet. Sie stammt aus der Auvergne und zeichnet sich durch eine einzigartige Art und Weise aus, Blues und Folk zu spielen, ohne ihre Wurzeln zu vergessen.

Italiano :

Hanno suonato al weekend americano del 2024 e tornano quest’anno con il loro violinista! La band si è formata nell’estate del 2012 e proviene dalla regione francese dell’Auvergne, con un approccio singolare al Blues e al Folk che non dimentica le sue radici.

Espanol :

Tocaron en el fin de semana americano de 2024, ¡y vuelven este año con su violinista! La banda se formó en el verano de 2012 y procede de la región francesa de Auvergne, con un enfoque singular del Blues y el Folk que no olvida sus raíces.

