Concert du groupe Bushwick Mountain Boys à La Scénette La Scénette Léobard

Concert du groupe Bushwick Mountain Boys à La Scénette

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le groupe réunit quatre musiciens de carrière de la scène New Yorkaise, autour de leur passion pour le son des pionniers de la musique Bluegrass.

Leur son, inédit en France, raconte l’histoire des montagnes Appalaches américaines.

C’est une musique faite de polyphonies et solos instrumentaux virtuoses, haute en énergie et généreuse.

Leur spectacle plait autant aux oreilles néophytes, de 7 à 77 ans, qu’aux plus connaisseurs qui s’enthousiasment pour la qualité musicale exceptionnelle du groupe.

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie

English :

The group brings together four career musicians from the New York scene, around their passion for the sound of the pioneers of Bluegrass music.

Their sound, never before heard in France, tells the story of the American Appalachian mountains.

It’s a music made of virtuoso polyphonies and instrumental solos, high in energy and generosity.

Their show appeals as much to neophyte ears, from ages 7 to 77, as it does to those who are just starting out

Theirs is a music made up of virtuoso polyphonies and instrumental solos, high-energy and generous.

Their show appeals as much to neophyte ears, from 7 to 77 years old, as it does to the most connoisseur, who enthuses about the band?s exceptional musical quality.

