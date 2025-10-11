Concert du groupe corse Meridianu Quai Ganteaume La Ciotat

Concert du groupe corse Meridianu Quai Ganteaume La Ciotat samedi 11 octobre 2025.

Concert du groupe corse Meridianu

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

C’est dans la Balagne de l’intérieur, là où prospèrent les oliviers multiséculaires qu’est né le groupe Meridianu.

A l’image des racines de l’arbre de paix, c’est dans cette terre chargée d’histoire que Meridianu puise l’inspiration et la force qu’il exprime dans ses chants.



Pour le groupe, l’héritage culturel est en effet le socle sur lequel est bâti le présent et à partir duquel se forge l’avenir.



Ce constat se vérifie chaque jour pour ce qui concerne le chant et Meridianu a choisi de s’appuyer sur la richesse d’un patrimoine en grande partie sauvé de l’oubli grâce au travail de recherche et d’enregistrement mené par F. Quilici ou F. Flori entre autres.



Meridianu s’efforce aujourd’hui de poursuivre cette mission en allant dans les villages rechercher les derniers chants qui de nos jours encore peuvent être retrouvés. Il ne s’agit pas pour autant de se réfugier dans une attitude passéiste. En effet, si un effort important est fait pour restituer l’authenticité des chants de la Corse d’autrefois, c’est naturellement à partir de bases solides que le groupe chante le vécu du temps présent.



Le répertoire, dont le contenu est riche de nombreuses créations, se distingue également par la diversité des thèmes abordés et une volonté d’ouverture au monde ainsi que le suggère le nom de Meridianu.



Vivre intensément sa propre culture, la partager en allant à la rencontre des autres, échanger pour apprécier ce qui rapproche mais aussi percevoir les différences comme un enrichissement.



Telles sont les valeurs que le groupe a choisi de porter et d’offrir au public.



Avec Jean Antoine Orticoni, Joseph Gras et Marc De Lanfranchi et la participation de la chorale Chœurs au Diapason.



Programme Polyphonies corses. Chants corses traditionnels profanes et sacrés. Créations originales. .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 08 08 passionarts.concerts@laposte.net

English :

It was in the Balagne region of the interior, where centuries-old olive trees thrive, that the Meridianu group was born.

German :

Die Gruppe Meridianu entstand im Landesinneren der Balagne, wo jahrhundertealte Olivenbäume gedeihen.

Italiano :

È nella Balagna interna, dove prosperano ulivi secolari, che è nato il gruppo Meridianu.

Espanol :

El grupo Meridianu nació en el interior de Balagne, donde prosperan olivos centenarios.

L’événement Concert du groupe corse Meridianu La Ciotat a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de La Ciotat