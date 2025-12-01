Concert du groupe Damily de Madagascar Saint-Thurien

Concert du groupe Damily de Madagascar

Lieu-dit Magorou Saint-Thurien Finistère

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

C’est avec un immense plaisir que le 12 décembre, nous accueillerons, dans le cadre du festival No Border, le groupe Damily de Madagascar ! Une belle occasion de découvrir cette culture et se dégourdir les jambes avant les fêtes !

A Tuléar, ville écrasée par la chaleur du Canal de Mozambique, on pratique un style régional carrément bouillant, le Tsapiky.

Étendard régional, musiques de toutes les occasions (enterrements, circoncisions, élections, mariages et cérémonies de guérison…), le Tsapiky est partout et tout le temps à Tuléar, la ville “Tsy miroro” (“qui ne dort jamais”).

Le Tsapiky ? une musique née à la fin des années 80 de la rencontre des traditions villageoises et des musiques est-africaines (Mozambique, Congo…). Un beat infernal sur des batteries en peau de zébu, des guitares électriques déglinguées, des voix haut perchées qui vous déchirent le coeur, un son saturé par le matériel local, hyper bricolé. Et des musiciens qui tricotent à une cadence effrénée sur un groove qui s’impose vite au corps de façon irrésistible. C’est bon, c’est le shoot local, l’ivresse collective, et cela ressemble à un appel à sortir de ses gonds pour oublier la réalité quotidienne, dure à Madagascar.

Contre vents et marées des formats et des pressions du business de la musique, Damily emmène avec lui ses compères de toujours, des musiciens du cru de haut niveau qui se sont fait avec lui une réputation de maîtres du genre, à Madagascar comme à l’international.

Le guitariste Damily, installé en France au début des années 2000, tourne depuis bientôt 40 ans. A Madagascar puis à l’international, il fait du Tsapiky.

Il revient de Madagascar avec un nouvel album Fihisa . Enregistré en mars 2023 en plein air, les pieds dans les pluies et les micros dans les vents du cyclone Freddy, cet album de souvenirs de cérémonie traditionnelle pris sur le vif sent bon la brousse et la fête malgache.

Line up concert TOLIARA TSAPIKY band

Damily Guitares

Kolody Chant

Naivo Batterie

Rakapo Guitare basse

Tahiry Chant

Concert programmé dans le cadre du Hors Les Murs du Festival NoBorder #15, en partenariat avec Le Quartz et Bretagne(s) World Sounds.

Concert à 21h 10 €

Ouverture du site à 19h Restauration sur place .

+33 6 72 24 07 91

