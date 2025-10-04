Concert du groupe de musique actuelle « Contrast » Bibliothèque Pierre Marot Neufchâteau

Concert du groupe de musique actuelle « Contrast » Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Pierre Marot Vosges

Tout public

Venez assister au concert du groupe « Contrast », qui vous fera découvrir son univers de musique actuelle et son énergie sur scène.

Une animation proposée en partenariat avec l’école de musique intercommunale, pour un moment musical à partager en famille ou entre amis.

Bibliothèque Pierre Marot 2 rue des Halles 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Neufchâteau Vosges Grand Est 0329940028 http://neufchateau.c3rb.org

Ministère de la culture