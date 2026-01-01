Concert du groupe de rock progressif Halloween au Vauban Espace Vauban Brest

Concert du groupe de rock progressif Halloween au Vauban

Espace Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

30 janvier 2026 20:30

22:00

2026-01-30

L’histoire d’Halloween commence en 1982 et réunit dans sa première formation Jean-Philippe Brun (violon, guitare, chant), Thierry Gillet (batterie) et Gilles Coppin (clavier). Printemps de Bourges en découvertes en 86, premier album Part One en 88, c’est l’entrée dans l’univers du rock progressif, connu pour dépasser les limites traditionnelles du rock tout en conservant sa puissance.

Changement de configuration avec l’arrivée de Philippe Di Faostino à la batterie et deuxième album Laz en 89, puis un troisième en 94 avec l’arrivée de Géraldine Le Cocq au chant. Halloween devient en quelques années une référence au style unique reconnu et encensé par la critique au niveau national et international, ce qui lui permet d’accéder à plusieurs scènes internationales de Los Angeles à Mexicali en 2000 et 2001, à l’occasion de la sortie du quatrième album Le Festin .

Le groupe se met en pause en 2002 mais le virus du rock progressif se réveille en 2020. 20 ans après Halloween remonte sur scène en intégrant Cédric Monjour (guitare) et Romain Troly (basse) pour passer à une version plus puissante et plus riche encore.

Rapidement, l’album PSY-KO relance la dynamique et renouvelle le répertoire du groupe. Double album à l’énergie décuplée et avec des textes en français, ce sont 80 minutes de progressif original à la fois fidèle à l’esprit du groupe et ébouriffant à souhait !

Au Vauban, ils seront avec un nouveau batteur et avec des chœurs !

Informations pratiques:

Concert debout, placement libre.

Réservation en ligne recommandée. .

