Concert du groupe Dianav Médiathèque Le CoLenn Louannec samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:15

Venez profiter de reprises Rock interprétées par ce groupe originaire de Louannec ! Préparez-vous à redécouvrir vos morceaux préférés dans une ambiance énergique et conviviale, portée par le talent et l’enthousiasme des musiciens locaux.

Un moment idéal pour vibrer au rythme du Rock et partager la passion de la musique avec le public.

Médiathèque Le CoLenn 3, route de Perros 22700 Louannec Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne 339 72 10 86 14 https://opac-x-bibliothequelouannec.biblixnet.net/ La médiathèque de Louannec, le CoLenn, a ouvert en septembre 2025. Outre les livres, CD, DVD et vinyles, le public peut jouer sur place à des jeux de société ou des jeux vidéo, boire une tisane, visiter une exposition ou tout simplement rêver en admirant les arbres depuis la baie vitrée. Un lieu où l’accueil et la convivialité ne sont pas de vains mots. Parking à proximité.

Rampe d’accès PMR.

