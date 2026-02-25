Concert du groupe Dilunes La Friche Oloron-Sainte-Marie

Concert du groupe Dilunes

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-26

2026-03-26

Radio Oloron organise ses concerts au cœur de La Friche, soirées dans le cadre de l’émission Cantas i Contes avec Angèle et Daniel.

Venez assister à l’émission nous recevrons le groupe Dilunes (groupe d’Oloron ). Ils sont 12 chanteurs et chanteuses, groupe festif pour des chants traditionnels béarnais, espagnols et corses, mais aussi revisités. .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 media@radio-oloron.fr

