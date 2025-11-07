Concert du groupe drômois EYES Rue Canta Bise Roussas
Concert du groupe drômois EYES Rue Canta Bise Roussas vendredi 7 novembre 2025.
Concert du groupe drômois EYES
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
adhérents
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 21:15:00
2025-11-07
Influences blues & folk
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
Blues & folk influences
German :
Einflüsse von Blues & Folk
Italiano :
Influenze blues e folk
Espanol :
Influencias de blues y folk
