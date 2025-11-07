Concert du groupe drômois EYES Rue Canta Bise Roussas

Concert du groupe drômois EYES

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

adhérents

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:15:00

2025-11-07

Influences blues & folk

.

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Blues & folk influences

German :

Einflüsse von Blues & Folk

Italiano :

Influenze blues e folk

Espanol :

Influencias de blues y folk

L’événement Concert du groupe drômois EYES Roussas a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes