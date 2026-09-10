Concert du groupe Emezi Salle des fêtes Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Concert du groupe Emezi

Salle des fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Sur scène, EMEZI fait monter la température !

Avec ce nouveau live, le groupe assume une énergie plus intense, pensé pour un public prêt à danser.

Unies par leurs passions communes, Perynn et Elise repoussent les limites de la musique bretonne, en s’inspirant d’artistes comme Beyoncé, Jacob Collier, Ariana Grande ou Mayra Andrade. Leur nom, qui signifie « dit-elle » en breton, affirme leur désir de s’exprimer pleinement dans leur langue maternelle. EMEZI réinvente la musique bretonne avec une pop R&B actuelle, sensuelle et ultra groovy.

Pour porter cette nouvelle ambition scénique, le groupe s’étoffe avec l’arrivée de Tudi Cariou, batteur et claviériste. Sa polyvalence lui permet d’alterner batterie et lignes de basses, donnant au live une ampleur immédiatement perceptible. Cette configuration permet aux chanteuses de se consacrer pleinement au chant, au mouvement et à la relation avec le public.

Sur scène comme dans leurs chansons, Perynn et Elise puisent dans leur quotidien pour écrire. En breton, langue qu’elles portent fièrement, elles expriment joies, angoisses, colères et féminité. Grâce à son accent tonique marqué, le breton claque, groove et s’impose naturellement dans des esthétiques pop et RnB, généralement associées à d’autres langues à fort accent, comme l’anglais.

EMEZI propose un concert à l’énergie brute et à la chaleur palpable, où la musique embrase le public autant qu’elle le rassemble !

Sur réservation. .

Salle des fêtes Rue Eugène Kérivel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Concert du groupe Emezi Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ