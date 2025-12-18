Concert du groupe Emzi, en mode trio. Salle Polyvalente Plounévez-Lochrist
Concert du groupe Emzi, en mode trio. Salle Polyvalente Plounévez-Lochrist samedi 14 mars 2026.
Concert du groupe Emzi, en mode trio.
Salle Polyvalente Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Première partie Philippe Le Roy et Jean-Luc Bergot (Kan ha diskan).
Billetterie à l’office de tourisme de Plouescat. .
Salle Polyvalente Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert du groupe Emzi, en mode trio. Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2025-12-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX