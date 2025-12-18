Concert du groupe Emzi, en mode trio. Salle Polyvalente Plounévez-Lochrist

Concert du groupe Emzi, en mode trio.

Salle Polyvalente Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Première partie Philippe Le Roy et Jean-Luc Bergot (Kan ha diskan).

Billetterie à l’office de tourisme de Plouescat. .

Salle Polyvalente Rue de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

