Concert du groupe Escapade Saint-Hippolyte

Concert du groupe Escapade

Jardin public Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-13 10:00:00

2025-08-13

La société de musique de Saint Hippolyte vous offre un magnifique concert pour un répertoire qui ira du classique au moderne !

Jardin public Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 37 76 08 claude.huber@cegetel.net

English :

The Saint Hippolyte music society offers you a magnificent concert with a repertoire ranging from classical to modern!

German :

Die Musikgesellschaft von Saint Hippolyte bietet Ihnen ein wunderbares Konzert mit einem Repertoire, das von klassisch bis modern reicht!

Italiano :

La società musicale Saint Hippolyte vi propone un magnifico concerto con un repertorio che spazia dal classico al moderno!

Espanol :

La sociedad musical Saint Hippolyte le ofrece un magnífico concierto con un repertorio que va de lo clásico a lo moderno

