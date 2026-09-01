UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Concert du groupe Fubu rue Eugène-Kérivel Douarnenez

samedi 26 septembre 2026 · rue Eugène-Kérivel · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
rue Eugène-Kérivel
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Concert du groupe Fubu

rue Eugène-Kérivel Salle des Fêtes Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Fubu c’est un groupe de cousins, Pol Abasq au saxophone et Tangi HERVÉ à l’accordéon.   .

rue Eugène-Kérivel Salle des Fêtes Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert du groupe Fubu Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)