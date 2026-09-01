Concert du groupe Fubu rue Eugène-Kérivel Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Concert du groupe Fubu

rue Eugène-Kérivel Salle des Fêtes Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Fubu c’est un groupe de cousins, Pol Abasq au saxophone et Tangi HERVÉ à l’accordéon. .

rue Eugène-Kérivel Salle des Fêtes Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert du groupe Fubu Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ