Concert du groupe Gospel Messenger Église Sainte-Barbe Wittenheim

Concert du groupe Gospel Messenger Samedi 20 septembre, 18h00 Église Sainte-Barbe

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Assistez à un concert du groupe Gospel Messenger à l’église Sainte-Barbe, organisé par le Conseil de Fabrique, à 20 h.

Entre 18h et 22h, le Conseil de Fabrique vous propose des tartes flambées et une buvette.

Église Sainte-Barbe 18 rue Bruat, 68270 Wittenheim. La construction de l'église Sainte-Barbe commence en 1928, d'après les plans de l'architecte des MDPA, Georges Debut, et s'achève en 1929. L'église est classée Monument historique depuis le 21 janvier 1993, principalement pour ses peintures intérieures réalisées entre 1928 et 1931 par Georges Desvallières, fondateur avec Maurice Denis des Ateliers d'Art Sacré.

