Concert du groupe Gospel Rhymes Wasselonne
Concert du groupe Gospel Rhymes Wasselonne samedi 7 février 2026.
Concert du groupe Gospel Rhymes
Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Samedi 7 février 2026 à 20h, église protestante Concert du groupe Gospel Rhymes .
Contact Paroisse Protestante
Nous vous espérons nombreux pour participer à ce moment de cohésion et d’énergie autour de la musique Gospel !
L’entrée est libre, un plateau circulera parmi vous pendant le concert pour nous soutenir ! 0 .
Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 01 68 lilian.gerber@uepal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert du groupe Gospel Rhymes Wasselonne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble