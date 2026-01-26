Concert du groupe Gospel Rhymes Wasselonne

Concert du groupe Gospel Rhymes

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Samedi 7 février 2026 à 20h, église protestante Concert du groupe Gospel Rhymes .

Contact Paroisse Protestante

Nous vous espérons nombreux pour participer à ce moment de cohésion et d’énergie autour de la musique Gospel !

L’entrée est libre, un plateau circulera parmi vous pendant le concert pour nous soutenir ! 0 .

Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 01 68 lilian.gerber@uepal.fr

