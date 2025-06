CONCERT DU GROUPE GOSPEL SINGERS MK Palavas-les-Flots 15 juillet 2025 07:00

Hérault

CONCERT DU GROUPE GOSPEL SINGERS MK Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

21h

Concert du groupe Gospel Singers MK

Eglise Saint-Pierre

Tarif 15 euros / gratuit enfants -14 ans

Contact 06 52 92 23 10

21h

Concert du groupe Gospel Singers MK

Eglise Saint-Pierre

Tarif 15 euros / gratuit enfants -14 ans

Contact 06 52 92 23 10

( Gospel , Négro spirituals )

Ils sont 6 , tous chefs de chœurs gospel en France

Ils sont unis par la passion de la musique Gospel ; sur scène pour témoigner et porter un hymne à l’amour, pour respirer la joie de vivre.

Le gospel, un cri de cœur et de l’âme d’une grande beauté; ils revisitent le gospel et les négro spirituals , accompagné d’un pianiste ou ac capela ……..

Les voix au timbres chauds et complémentaires illustrent brillamment la tradition du call and response , ce chant partagé entre soliste et chœur, élément clé de la

musique afro-américaine.

C’est en passant aussi par des compositions et arrangements propres au groupe…… .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10

English :

21h

Concert by Gospel Singers MK

Saint-Pierre Church

Price: 15 euros / free for children under 14

Contact 06 52 92 23 10

German :

21h

Konzert der Gospel Singers MK

Kirche Saint-Pierre

Preis: 15 Euro / kostenlos Kinder -14 Jahre

Kontakt: 06 52 92 23 10

Italiano :

21h

Concerto dei cantanti gospel MK

Chiesa di Saint-Pierre

Prezzo: 15 euro / gratuito per i bambini sotto i 14 anni

Contatto: 06 52 92 23 10

Espanol :

21h

Concierto de Gospel Singers MK

Iglesia Saint-Pierre

Precio: 15 euros / gratuito para los menores de 14 años

Contacto: 06 52 92 23 10

L’événement CONCERT DU GROUPE GOSPEL SINGERS MK Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS