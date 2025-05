Concert du groupe guLdeboA à Paluel – Le Clos des Fées Paluel, 28 mai 2025, Paluel.

Concert du groupe guLdeboA à Paluel Le Clos des Fées Paluel Mercredi 28 mai, 20h00 gratuit sur réservation

L’auteur-compositeur rouennais fait son retour à Paluel escorté de 3 musiciens du groupe légendaire GuLdeboA. Gul et acolytes devraient prouver une nouvelle fois leur quête du mot juste qui résonne

Avec une trentaine d’années de scène et de micro, le musicien Gul fait son retour à Paluel où le public se souvient du récent concert donné en duo, en juin dernier, avec le pianiste Philippe Davenet.

Cette fois, l’auteur-compositeur rouennais revient escorté de 3 musiciens d’un groupe chargé de la légende GuLdeboA avec Manuel Decocq au violon, Marc Heullant aux percussions, James Traesur à la contrebasse et bien entendu, Gul au chant, à la guitare et au piano. Dans ce tour de chant dont on dit qu’il serait celui des adieux, Gul et ses acolytes prouvent encore leur quête du mot juste qui sonne et résonne.

Pour ce magicien des mots, c’est le collectif qui fait le son, les individus qui font le groupe, les différences qui font l’unité. Entre le rock et la chanson, la route musicale du groupe se poursuit grâce à leurs oreilles bien ouvertes et une capacité à s’inspirer de découvertes dues au hasard. Dans cette démarche créative, le frondeur Gul reconnaît apprécier que d’autres musiciens se penchent sur ses chansons, les déconstruisent pour au final, mieux les transformer ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-28T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-28T21:30:00.000+02:00

02 35 99 25 46 http://urlr.me/duqEpV reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime