Concert du groupe Kabylig Bistrot AmzerZo Saint-Ségal

Concert du groupe Kabylig

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Depuis 20 ans, ils écument les scènes finistériennes. Leur répertoire bâti sur la musique kabyle est composé d’airs traditionnels mais aussi de compositions du groupe, mélé aux sonorités bretonnes et irlandaises et kabyle. C’est le mélange des cultures. Cela donne un savoureux cocktail ça swing et ça groove. C’est la rencontre de la bombarde et du bendir mais aussi de la crêpe et de la merguez ! .

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English : Concert du groupe Kabylig

L’événement Concert du groupe Kabylig Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE