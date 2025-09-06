Concert du groupe La Gueussinette 49 chemin de la Calamande grillon 84600 Grillon
Concert du groupe La Gueussinette 49 chemin de la Calamande grillon 84600 Grillon samedi 6 septembre 2025.
Concert du groupe La Gueussinette
49 chemin de la Calamande grillon 84600 49 chemin de la Calamande 84600 Grillon Grillon Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06 20:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Concert La Gueussinette
4 musiciens, avec violon, clarinette, accordéon diatonique, guitare basse, bouzouki,mandole…
.
49 chemin de la Calamande grillon 84600 49 chemin de la Calamande 84600 Grillon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net
English :
Concert: La Gueussinette
4 musicians, with violin, clarinet, diatonic accordion, bass guitar, bouzouki, mandola?
German :
Konzert: Die Gueussinette
4 Musiker, mit Geige, Klarinette, diatonischem Akkordeon, Bassgitarre, Bouzouki, Mandole?
Italiano :
Concerto: La Gueussinette
4 musicisti, con violino, clarinetto, fisarmonica diatonica, basso, bouzouki, mandola?
Espanol :
Concierto: La Gueussinette
4 músicos, con violín, clarinete, acordeón diatónico, bajo, bouzouki, mandola?
L’événement Concert du groupe La Gueussinette Grillon a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes