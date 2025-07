Concert du groupe « Les Drivers » Cayeux-sur-Mer

Concert du groupe « Les Drivers » Cayeux-sur-Mer mardi 15 juillet 2025.

Concert du groupe « Les Drivers »

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Ambiance rock/blues et énergie garantie avec Les Drivers, en concert à Cayeux-sur-Mer ! Ce groupe passionné fait vibrer la scène avec un répertoire dynamique mêlant reprises et compositions. Une soirée festive, entre guitares électriques et bonne humeur, à ne pas manquer ! .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du groupe « Les Drivers » Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME